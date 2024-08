Coś niedobrego dzieje się w gospodarce. Widać ogromny wzrost

Patryk Kruczek, adwokat i doradca restrukturyzacyjny, komentuje, że wzrost liczby restrukturyzacji to wynik kilku czynników, m.in. wzrostu kosztów operacyjnych, w tym energii i kosztów zadłużenia. Firmy z różnych branż, w tym budowlanej, IT, transportowej i logistycznej, doświadczają presji finansowej. Przepisy unijne, takie jak pakiet mobilności, dodatkowo obciążają przedsiębiorstwa transportowe, które muszą wymieniać floty na bardziej ekologiczne. A to generuje dodatkowe koszty.