"Czasem wystarczy nie psuć". Ministra podgrzała dyskusję o cenach mieszkań

Brak pomysłu na gospodarkę to brak inwestycji i strach przed podejmowaniem decyzji, dalej...brak pracy, brak pieniędzy w portfelach, spadek sprzedaży detalicznej i brak perspektyw. Jeśli dołożymy do tego prawny bajzel, spadek kursu złotego, niską ściągalność podatków z dużych przedsiębiorstw, to możemy być pewni że państwo zbankrutuje , chyba że obciąży kolejnymi podatkami zwykłych obywateli , których jest kilkadziesiąt milionów. No i właśnie doszliśmy do sedna. To jest pomysł na państwo według koalicji rządowej. Podatki, podatki, podatki. Możemy się ich spodziewać w ilościach hurtowych.