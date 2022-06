Czekają nas regulowane ceny węgla? Szefowa resortu klimatu: i tak, i nie

Anna Moskwa o planie ustabilizowania cen węgla

Pytana przez "DGP", jak rząd chce doprowadzić do tego, by Polacy płacili za węgiel tyle, ile przed wojną na Ukrainie, minister Moskwa odpowiedziała:

Regulowana cena za węgiel w Polsce?

"To ma być bardziej zachęta do sprzedaży w takiej samej cenie dla gospodarstw domowych – one będą adresatem tej pomocy. Przedsiębiorca dostanie jedynie różnicę między ceną, po jakiej sprowadza węgiel do Polski, a tą, którą ustalimy na podstawie danych GUS i cen węgla z wydobycia krajowego" - doprecyzowała Moskwa.