Czy Polska może zyskać na kryzysie? Przed nami czas wielkich wyzwań, ale też szans

Idziemy drogą środka

– Dziś trudno cokolwiek przewidzieć. To sytuacja trudna dla gospodarki, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Mamy kryzys energetyczny i najwyższą od blisko 30 lat inflację. Wymaga to działań oszczędnościowych, a jednocześnie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Musimy zwiększyć zarówno oszczędności konsumpcyjne, jak i wydatki inwestycyjne. To też czas, by nauka spojrzała na kwestie ekonomiczne z innej strony – zauważa Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.