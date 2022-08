Czy warto inwestować w influencer marketing? Nowoczesna reklama w social mediach

Czym jest influencer marketing?

Zawód influencera, choć powstał stosunkowo niedawno, już cieszy się ogromną popularnością, a to za sprawą dużych zarobków. Marketingowcy szybko zaczęli wykorzystywać rozpoznawalność i "influence" takich osób do reklamowania i promowania swoich marek, produktów czy usług. Czym jest influencer marketing?

Są to działania marketingowe, które są prowadzone we współpracy z osobami popularnymi w internecie, influencerami. Influencer, jak sama nazwa wskazuje, ma wpływ na daną grupę odbiorców oraz ich zaufanie. Marka, dobierając influencera pod względem stylu komunikacji i targetu, może mieć pewność, że informacje o niej i jej produktach dotrą do konkretnej grupy potencjalnych konsumentów.

Jak działa influencer marketing?

Firma, po ówczesnym szczegółowym zaznajomieniu się z influencerami dostępnymi na rynku, wybiera tego, który ma grupę odbiorców pasującą najbardziej do wyznaczonego targetu dla danego produktu lub usługi. Równie ważne jest jednak zaznajomienie się z treściami publikowanymi przez influencera, z jego stylem wypowiedzi, który będzie ważnym elementem reklamy i nie może wpłynąć negatywnie na jej odbiór. Po skontaktowaniu się z daną osobą i podpisaniu umowy influencer ma za zadanie się z niej wywiązać.

Jakie są przykłady influencer marketingu? Twórca najczęściej użycza firmie swojego wizerunku, występuje w spotach reklamowych, uczestniczy w wydarzeniach itp. Reklama może także w całości odbywać się kanałami influencera. Ten może udostępnić post, gdzie widoczny jest produkt. Opisać jego zalety. Nagrać filmik z recenzją, dodać swoje zdjęcie z produktem lub po prostu oznaczyć konto firmy na zdjęciu.

Warto jednak wspomnieć, że influencer marketing nie może być wykorzystywany do działań z zakresu kryptoreklamy, czynów nieuczciwej konkurencji itp. Influencer musi wyraźnie oznaczyć materiał powstały we współpracy, by był on czytelny dla odbiorcy. Brak oznaczeń treści komercyjnych może skończyć się karami finansowymi UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Ile kosztuje influencer marketing?

Trudno mówić tu o konkretnej cenie. Na nią wpływ ma wiele czynników. Jest to oczywiście popularność i grupa odbiorców influencera, liczona w obserwatorach i subskrybentach. Im popularniejsza osoba, tym wyżej płatna współpraca. Cena zależy również od tego, czy influencer jest pod opieką agencji influencer marketingu i czy pomagają ona planować i wdrażać strategie influencerskie. Nie bez znaczenia ma także zasięg współpracy. Reklama oparta na jednym poście w social mediach będzie mniej płatna niż zaplanowana długoterminowa kampania reklamowa.

W sporej części przypadków influencer marketing jest jednak przystępniejszy cenowo niż reklama w mediach tradycyjnych, np. w prasie, telewizji czy na billboardach. Jeśli produkt, który chcesz zareklamować, mocno rezonuje z tematyką, jaką porusza dany influencer lub po prostu mu się spodoba, może się okazać, że reklamę otrzymasz za darmo. Wystarczy, że roześlesz po influencerach swój produkt, np. karmę dla psa lub buty z najnowszej kolekcji do przetestowania.

Istnieje wówczas szansa, że twórca pokaże w swoich social mediach, co otrzymał w paczce i jak ocenia dany produkt. Podniesie to rozpoznawalność twojej marki, ponieważ obserwatorzy zaznajomią się z nią i z ich produktami poprzez swojego ulubionego influencera. Często firmy proponują też kody rabatowe na swoje produkty dla obserwatorów danego twórcy. Zwiększa to szanse, że ci zdecydują się na zakup.

Jak rozpocząć influencer marketing?

Influencer marketing w dobie nowych mediów to najpopularniejszy sposób dotarcia do dzisiejszego konsumenta. Cieszy się też bardzo dużą efektywnością. Coraz więcej marek zaczyna korzystać z pomocy internetowych twórców, tworząc nawet nowe stanowiska, takie jak specjalista ds. social mediów i influencerów lub kontaktów z influencerami. Taka osoba lub przedstawiciel firmy kontaktuje się z danym twórcą. Dane do kontaktu o charakterze współpracy najczęściej widnieją w jego social mediach. Niektórzy korzystają z usług agencji, które współtworzą kampanie z udziałem nano, mikroinfluencerów czy topowych twórców w social mediach. W wyborze influencera może pomóc również agencja marketingowa.

Jak podpisać umowę z influencerem? Jej przedmiotem może być wszystko, co związane jest z promocją, reklamą czy prezentacją produktu lub usługi. Postanowienia nie powinny być jednak zbyt ogólne. Najczęściej w zapiskach umowy określa się, w jaki sposób twórca ma zareklamować daną rzecz. Czy ma być to post na Instagramie, filmik na story czy wpis na blogu? Jak ma wyglądać prezentacja? Jaki ma być wydźwięk przekazu? Kiedy ma odbyć się publikacja i na jakim konkretnie koncie ma mieć miejsce? Przed publikacją materiał powinien zostać przekazany do akceptacji.

W umowie warto zawrzeć brief, czyli informacje o marce i zalety odnośnie do produktu czy usługi. Dzięki temu influencer będzie w stanie przygotować adekwatny i spersonalizowany przekaz.

Jakie zyski przynosi influencer marketing?

Influencer marketing to bardzo zasięgowa forma promocji. Nie potrzebne są szczegółowe analizy zachowań w internecie, aby trafić do tego szczególnego odbiorcy. Współpraca z internetowymi twórcami gwarantuje precyzyjne dotarcie do konkretnej grupy konsumentów. Firma, która ma sklep z oponami, powinna zawiązać współpracę z influencerem zajmującym się motoryzacją. Firma kosmetyczna będzie zainteresowaną zawarciem umowy z influencerką beauty. Marka produkująca zabawki dla dzieci będzie chciała dotrzeć do targetu influencerów parentingowych.

Należy jednak w przemyślany sposób dobierać influencerów do współprac. Przed podpisaniem umowy konieczne jest zapoznanie się z twórczością, sposobem komunikacji, wypowiedziami oraz poglądami internetowej osoby. W influencer marketingu nieraz zdarzają się wpadki. Influencerzy, jako że mają duży wpływ na swoich odbiorców, mogą równie łatwo stworzyć wokół siebie nieplanowany, szkodliwy szum, np. przez manifestację swoich nietolerancyjnych poglądów czy niewłaściwe zachowanie. Jeśli firma nie zareaguje szybko, odcinając się od takiego twórcy, może to wpływać negatywnie na jej markę, którą reklamuje influencer, a nawet doprowadzić do bojkotu wściekłych i zawiedzionych fanów.

