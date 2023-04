Czym jest praca asynchroniczna i kiedy można ją wprowadzić?

Czym jest praca asynchroniczna?

Celem umożliwienia zatrudnionym pracy asynchronicznej jest zamiana wspólnej przestrzeni użytkowanej przez nich w tym samym czasie. Chodzi o miejsce, gdzie przełożeni ich kontrolują i egzekwują wykonanie konkretnych zadań. Po zmianie ma to być przestrzeń do twórczych spotkań i współpracy w mniejszych zespołach charakteryzujących się większą efektywnością działania.

Plusy i minusy pracy asynchronicznej

Jednak trzeba mieć także świadomość, że system pracy asynchronicznej to nie tylko same zalety. Nie jest on pozbawiony wad, do których zalicza się: