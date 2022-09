Czym jest promesa zatrudnienia i jak działa?

Czym jest promesa zatrudnienia?

Skoro promesa kredytowa jest obietnicą ze strony banku, że udzieli kredytu określonemu klientowi przy spełnieniu odpowiednich warunków, to co to jest promesa zatrudnienia? Najczęściej definiowana jest ona jako umowa przedwstępna przy nawiązywaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zalicza się ona do grona umów cywilnoprawnych i stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla stron umowy. Co daje promesa zatrudnienia? Jest wyrazem tego, że pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia konkretnej osoby w danym momencie w przyszłości, a pracownik deklaruje, że podejmie się tej oferty.

W jakich sytuacjach promesa zatrudnienia jest istotna?

Najczęściej promesa zatrudnienia jest stosowana w przypadku, gdy o pracę stara się obcokrajowiec, a takie zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia go jest mu potrzebne, by skutecznie starać się o pobyt w danym kraju. W niektórych przypadkach konieczne jest posiadanie formalnego zapewnienia, że pracownik będzie mógł podjąć się pracy, by przedłużyć również swój pobyt za granicą.

Innym przypadkiem, kiedy wystawiana jest promesa zatrudnienia, jest przechodzenie pracownika z jednego zakładu do innego, kiedy ma jeszcze zobowiązania wobec poprzedniego przedsiębiorcy, ale chce zagwarantować sobie kontynuację zatrudnienia. Niewykluczone też, że to pracodawca będzie chciał mieć pewność, że pozyska danego pracownika, np. specjalistę do swojej firmy po upływie okresu wypowiedzenia w jego dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Często przedsiębiorcy chcą zaangażować pracownika o określonych kwalifikacjach, ale ten nie może z dnia na dzień przejść do innej firmy. Promesa zatrudnienia daje pewność, że w przyszłości pracownik podpisze z nimi umowę.

Co powinno być zawarte w promesie zatrudnienia?

Jak w praktyce powinna wyglądać dobrze sformułowana promesa zatrudnienia? Wzór takiej umowy przedwstępnej jest regulowany przepisami prawa cywilnego. W dokumencie tym powinieneś zawrzeć takie informacje jak:

dane pracodawcy,

dane pracownika,

miejsce wykonywania obowiązków zawodowych,

rodzaj umowy o pracę,

wymiar pracy,

wysokość wynagrodzenia za pracę,

termin zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy o pracę),

wysokość odszkodowania, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej lub w razie złamania warunków umowy.

Co grozi za zerwanie promesy zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest pewną gwarancją podjęcia czy zapewnienia pracy, ale nie jest tak, że absolutnie musi ona prowadzić do zawarcia umowy przyrzeczonej. Różne przyczyny mogą spowodować, że umowa o pracę ostatecznie nie zostanie podpisana, ale strona, która nie dotrzyma warunków umowy przedwstępnej zatrudnienia, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

Złamanie postanowienia promesy zatrudnienia powoduje, że strona poszkodowana w tym przypadku ma prawo żądać od drugiej strony odszkodowania. Pracownik może też domagać się podpisania umowy o pracę, której postanowienia znalazły się w promesie.

Jak wysokie może być odszkodowanie za zerwanie promesy zatrudnienia? Decydują o tym niedoszły pracownik i pracodawca. Zatrudniony może domagać się wielokrotności zaoferowanego wcześniej wynagrodzenia – za tyle miesięcy, przez ile nie pracował.

W promesie już wcześniej może znaleźć się postanowienie co do wysokości odszkodowania, jakiego strony będą się domagać, jeśli któraś nie dotrzyma postanowień. O zadośćuczynienie można starać się tylko w ciągu roku od daty podpisania umowy, ponieważ później roszczenie ulega przedawnieniu.

