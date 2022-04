Czym się różnią dobra substytucyjne od komplementarnych?

Czym są dobra substytucyjne?

Co zaspokajają dobra substytucyjne?

Przykłady dóbr substytucyjnych

Czym są dobra komplementarne i czym się charakteryzują?

Na czym polega komplementarność dóbr?

Komplementarne dobra muszą współistnieć względem siebie, by były w stanie spełnić potrzebę konsumenta. Nawet jeśli ma on samochód, to nie będzie w stanie się nim poruszać po drogach, jeśli nie kupi benzyny, ropy czy gazu albo nie naładuje baterii pojazdu przy użyciu energii elektrycznej. Tutaj mamy wykaz z jednej strony dóbr komplementarnych – paliwo i samochód, ale i substytucyjnych – są to różne rodzaje paliwa, z jakich może skorzystać klient.

Dobra komplementarne uzupełniają się nawzajem w zaspokojeniu konkretnej potrzeby. Jeśli następuje wzrost ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne, przy innych czynnikach pozostających na tym samym poziomie, spowoduje to spadek popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek tego popytu na drugie dobro. Zmiana ceny jednego ma przełożenie na zmianę popytu na drugie.

Przykłady dóbr komplementarnych

Do grona dóbr komplementarnych zalicza się takie produkty czy usługi, które nie mogą bez siebie funkcjonować niezależnie. Telefon komórkowy i ładowarka, płatki i mleko, lakier hybrydowy do paznokci i lampa UV/LED do jego utwardzenia. Kuchenka gazowa i gaz czy piec do ogrzewania centralnego oraz materiał opałowy to kolejne przykłady dóbr komplementarnych. To wszelkiego rodzaju zestawy produktów.