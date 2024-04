Dawna "królowa Zakopanego" była na liście najbogatszych Polek. Dziś jest bankrutką

Historię Małgorzaty Ch. opisuje portal onet.pl i przypomina, że pochodzi z Warszawy , gdzie skończyła studia na kierunku socjologia. Do Zakopanego przeprowadziła się po tym, jak poznała Leszka K., miejscowego architekta, który został jej partnerem życiowym.

Trip, czyli początek przyszłej "królowej Zakopanego"

Jak dalej czytamy, w 1989 r. zakładają wspólnie biuro podróży Trip. Umożliwiało ono zakup biletów na samoloty do Stanów Zjednoczonych czy na autobusy do krajów Europy Zachodniej. Z czasem Trip otwiera też filię w Warszawie, która organizuje pobyty w zakopiańskich hotelach i pensjonatach. Ta druga gałąź biznesu przynosi większe zyski.

Spirala kredytów doprowadziła do problemów

Onet.pl zauważa też, że mieszkańcy Zakopanego i pracownicy Grupy Trip (było ich wtedy ok. 700) mieli o businesswoman dobre zdanie. Portal dodaje, że nie poniosła klęski w stolicy Tatr, ale przez decyzję o wyjściu poza nią.

Małgorzata Ch. podjęła się inwestycji w hotel pod Rawą Mazowiecką. Budowa hotelu Ossa, bo taką nazwę nosił obiekt, ruszyła w 2007 r. Miał on być w tamtych czasach największym centrum hotelowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Później zresztą wielokrotnie go rozbudowywano, a obecnie jego powierzchnia jest bliska 6 tys. m kw.

Budynek problemy zaczął stwarzać w okolicach lat 2012-2013. Generował on duże koszty, ciążył na nim spory kredyt, a gości było coraz mniej. Po pierwsze firmy po początkowym szale przestały aż tak często wysyłać do nich swoich pracowników na integracje czy konferencje, a po drugie – potencjał w tego typu inwestycjach dostrzegła konkurencja, która budowała swoje obiekty bliżej stolicy.

W efekcie zarządzająca nim spółka "Park Edukacji SA" w 2015 r. miała 162 mln zł długu. Oprócz zaległości składały się na niego pożyczki na rzecz banku PKO BP. To właśnie ta instytucja skierowała do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i wprowadzenie syndyka masy upadłościowej, co stało się w 2016 r.