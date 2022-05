Defraudacja - co to jest i na czym polega?

Defraudacja - definicja

Na czym polega defraudacja?

Defraudacja w świetle prawa

Defraudacja definiowana jest przez Kodeks Karny. Stosownie do jego treści, osoba, która popełniła przestępstwo i przywłaszcza sobie cudze prawo majątkowe lub rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli zaś sprawca przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.