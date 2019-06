Dłuższe przerwy, więcej urlopu. Zatrzymać seniorów na rynku pracy

Aktywność zawodowa polskich seniorów jest niższa niż ich kolegów w krajach Europy Zachodniej. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób powyżej 50. roku życia wynosił w 2017 r. 34 proc., co oznacza, że pracowała co trzecia osoba. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2 proc.) i co trzecia kobieta (32,7 proc) –wynika z danych "Serwisu Emerytalnego".