Dodatek solidarnościowy Katarzyna Bartman 18 minut temu

Dodatek solidarnościowy. Wszystko co musisz wiedzieć

Wniosek o świadczenie w kwocie 1400 zł można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS. Jeśli przysługuje nam świadczenie na trzy miesiące, warto się pospieszyć i wysłać zbiorczy wniosek jeszcze w tym miesiącu. Jeśli zrobimy to dopiero w lipcu, okres pobierania dodatku skraca się nam automatycznie do dwóch miesięcy.

