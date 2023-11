Dolny Śląsk chce podbić Koreę. Ważny krok już jest. "Współpraca bez limitu"

Republika Korei jest drugim, po USA, największym pozaeuropejskim inwestorem zagranicznym w Polsce. Według danych Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu w ciągu ostatnich 20 lat zarówno polski eksport do Republiki Korei, jak i import koreańskich produktów wzrósł ponad 20-krotnie.

Współpraca pomiędzy Polską a Koreą nabiera tempa

Według koreańskich danych (KITA) w 2022 roku obroty handlowe pomiędzy Polską a Koreą wyniosły łącznie około 9 mld dol. Wartość koreańskiego eksportu do Polski sięgnęła 7,90 mld dolarów i wzrosła o 19 proc., co oznacza, że Polska była trzecim co do wielkości odbiorcą koreańskiego eksportu w Unii Europejskiej (po Niemczech i Holandii). Wartość eksportu polskich produktów do Korei wyniosła ok. 1,1 mld dol.

Od stycznia 2002 r. do marca 2023 r. PAIH zrealizowała 69 koreańskich projektów o łącznej wartości 7,2 mld euro i zapewniła prawie 30 tys. zadeklarowanych miejsc pracy.

O tym, jak ważna jest współpraca pomiędzy Koreą a Polską doskonale widać na przykładzie Dolnego Śląska. W tym województwie jest zarejestrowanych 310 firm z kapitałem koreańskim na czele z koncernem LG. To połowa wszystkich koreańskich przedsiębiorstw działających w Polsce.

Dlatego Wrocław i jego okolice nazywane są "Małym Seulem".

Nie dziwi więc, że Dolny Śląsk zacieśnia współpraca z Republiką Korei. Przedstawiciele wojewódzkiego samorządu udali się już z drugą w ciągu roku misją gospodarczą do Seulu. Tym razem po to, aby podpisać porozumienie pomiędzy samorządem województwa dolnośląskiego a prowincją Gyeonggi o współpracy międzyregionalnej. Porozumienie to kolejny krok do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy dwoma regionami.

"Współpraca na zasadzie win-win"

- Podpisany dokument to symbol bezpośredniej relacji łączącej nasze regiony i dowód na to, że mamy wobec siebie bardzo poważne plany ekonomiczne i biznesowe – powiedział Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który ze strony województwa dolnośląskiego podpisał porozumienie.

- To duża szansa rozwojowa dla naszego regionu. Z naszych statystyk wynika, że na Dolnym Śląsku mieszka, czy przebywa około pięciu tysięcy obywateli Republiki Korei, przede wszystkim we Wrocławiu i w miejscowościach podwrocławskich. Mamy nadzieję, że coraz więcej inwestorów koreańskich będzie interesowało się Dolnym Śląskiem. Prowincja Gyeonggi odpowiada swoją charakterystyką Dolnemu Śląskowi, chociażby jeżeli chodzi o przemysł - powiedział w rozmowie zmoney.pl wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego dodał, że liczy na to, że współpraca pomiędzy regionami będzie się rozwijać nie tylko w kwestiach gospodarczych, ale także w takich obszarach, jak kultura, turystyka, czy edukacja.

Wierzę, że po podpisaniu porozumienia utworzy się pomiędzy naszymi regionami brama do długiej i owocnej współpracy – mówił Kim Dong-Yeon, gubernator prowincji Gyeonggi.

Dodał, że region, którym zarządza, jest jednym z największych w Korei, z mocno rozwiniętym przemysłem. - Nasza współpraca powinna być bez limitu i polegać na zasadzie win-win (wygrany-wygrany) - dodał gubernator.

Podpisanie memorandum było elementem polskiego Dnia Narodowego w Seulu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wziął także ambasador nadzwyczajny RP w Republice Korei Piotr Ostaszewski oraz wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej.

- Tu się inaczej rozumie gospodarkę. Naprawdę bardzo dobrze umieją liczyć pieniądze i naprawdę Koreańczyk będzie wspierał własny przemysł - powiedział w rozmowie z money.pl Piotr Ostaszewski.

- Wszystkie kraje azjatyckie strzegą swojej narodowości, odrębności, swoich gospodarek. Ale to nie jest tak, że nie są otwarci na obcy kapitał, chodzi jednak o to, aby ten obcy kapitał nie wyparł rodzimego kapitału. To jest kwestia porozumienia - dodał ambasador RP w Seulu.

Z Wrocławia lecimy bezpośrednio do Seulu

Kolejny elementem zacieśniania współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Koreą Południową jest uruchomienie przez Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośredniego połączenie z Wrocławia do Seulu. Do tej pory do Seulu można było bezpośrednio polecieć tylko z Warszawy.

Seul to numer jeden pod względem rezerwacji lotów z Wrocławia, jeżeli chodzi o kierunek azjatycki. W 2016 roku było w sumie ok. 5 tys. rezerwacji rocznie. W 2022 roku ta liczba wynosiła ponad 25 tysięcy.

Nowe połączenie LOT-u do Seulu będzie obsługiwane raz w tygodniu. Boeingi 787 Dreamliner będą latały z Wrocławia do stolicy Korei Południowej w piątki. Rejs będzie trwał ponad 11 godzin.

Malwina Gadawa, dziennikarka i wydawca money.pl

