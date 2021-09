Dom do 70 metrów bez formalności. Sejm zdecydował

Sejm w piątek przyjął bez poprawek ustawę o budowie domów do 70 mkw. bez formalności bez poprawek. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Polski Ład

To jeden z projektów ustaw opracowanych w ramach wprowadzania "Polskiego Ładu". Nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma wprowadzić ułatwienia dla inwestora w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej.

"Już na etapie zgody na realizację przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m. kw. z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m. kw. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji nowych przepisów.