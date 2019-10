Donald Tusk po zatwierdzeniu umowy ws. brexitu. "Odczuwam smutek"

- Wygląda na to, że jesteśmy na ostatniej prostej. Umowa, która jeszcze wczoraj była niemożliwa, dziś jest możliwa przede wszystkim dzięki temu, że Irlandia oceniła ją pozytywnie. Zawsze powtarzałem, że będziemy za Irlandczykami - skomentował decyzję o zatwierdzeniu przez Radę Europejską nowego tekstu umowy rozwodowej Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem Donald Tusk.

Tusk przypomniał, że poza zgodą Irlandii i organów Unii Europejskiej, dla wypracowania nowego porozumienia istotne znaczenie miała zgoda Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, dla kontroli celnych wobec towarów wjeżdżających na teren Irlandii Północnej (będącej składową Zjednoczonego Królestwa - red.). - Ten kompromis pozwoli uniknąć kontroli granicznych i zapewni jednolitość rynku wewnętrznego - dodał przewodniczący Rady Europejskiej i zapewnił, że gdyby Londyn chciał w przyszłości dołączyć ponownie do wspólnoty, "drzwi będą otwarte".

Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej przyznał, że smuci go fakt, iż dojdzie do brexitu, ale cieszy go fakt, iż udało się wypracować umowę, która gwarantuje pokój i stabilność na wyspie Irlandia.