Doradztwo podatkowe. 60 wniosków do prokuratury w sprawie nieuczciwych firm

Do tej pory samorząd doradców podatkowych zidentyfikował i udokumentował ok. 500 przypadków łamania prawa przez księgowych i biura rachunkowe.

- Zgodnie z prawem, aby móc wykonywać usługi doradztwa podatkowego i reprezentować klientów przed urzędem skarbowym, należy mieć przewidziane przepisami uprawnienia. Doradztwo podatkowe bez uprawnień, to w Polsce przestępstwo zagrożone grzywną w wysokości do 50 tys. zł – wyjaśnia prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

- Zbadaliśmy to zjawisko i odkryliśmy, że co najmniej kilka tysięcy podmiotów w Polsce, głównie biur rachunkowych, oferuje swoim klientom nieuprawnione doradztwo, narażając ich na poważne konsekwencje. Postanowiliśmy na ten fakt zareagować wysyłając zawiadomienia do organów ścigania - dodaje.