Dostało się Europie. Trump ogłosił pierwsze decyzje. Jest reakcja rynku

Trump straszy nowymi cłami. Jest reakcja rynku

"W odpowiedzi obserwujemy dosyć wyraźne osłabienie się dolara kanadyjskiego, który traci o poranku 0,8 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego. USDCAD wzrósł dzisiaj do najwyższych poziomów od maja 2020 roku! Meksykańskie peso traci z kolei ponad 1,3 proc. i sama para USDMXN testuje ostatnie lokalne szczyty z 5 listopada, czyli dnia wyborów w USA. Szczyty te są najwyższe od 2022 roku. Stabilny jest juan, który traci zaledwie 0,25 proc. do dolara i para USDCNH testuje najwyższe poziomy od lipca tego roku" - czytamy w opinii Michała Stajniaka, wicedyrektora działu analiz XTB.