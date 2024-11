Trump ogłasza pierwsze decyzje. Trzy kraje nie będą zadowolone

Mędrzec, normalnie geniusz z tego Trumpa. Podniesie cła i kartele narkotykowe przestaną przemycać narkotyki do Stanów. Podobnie jak i imigranci nie będą leźć stadami przez granicę z Meksykiem. I że nikt na to wcześniej nie wpadł? Nie wpadł, bo każdy normalny człowiek wie, że cła spowodują jedynie wzrost cen. Ale naiwne półgłówki nie biorą tego do głowy i czekają na obniżki cen wszystkiego, Takie, jakie były w latach siedemdziesiątych. No to czekajta! Powodzenia!