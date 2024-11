"Albo imigracja, albo kryzys". Ekonomista o USA pod rządami Trumpa

"Ludzie często uważają, że jak ceny mocno rosną, to jest to wina rządzących, a jak płace rosną tak samo mocno, to jest to ich własna zasługa." - i słusznie uważają bo to jest 100% prawda! EU przegrywa bo jest zaregulowana na amen. Ludzie są mobilni 2mln Polaków pojechało do Niemiec i co z tego? Nico - firmy w Niemczech zwalniają. Problemem jest to że np. EU w zasadzie zakazała AI (wstawiła taki próg odpowiedzialności dla małych firm że zabójczy) zanim jeszcze miało szanse zaistnieć jako rodzima technologia. To samo z wytwarzaniem oprogramowania wogóle. Dzisiejsza EU służy dużym korporacjom i sponsorom, a skutki widać. Poza tym to właśnie dolar może doprowadzić do wojen nie Tajwan, a ryzyko jest tym większe im bardziej jego głównym emitentem przestaje być fed a państwa które trzymają go w rezerwach. To co jest teraz to korkociąg pchający sprawy w takim kierunku. Bo wojny powodują jeszcze większe zadłużenie i nikogo strachem się nie zatrzyma przy sobie. Więc oby Trumpowi się udało dla naszego dobra bo ma zadanie herkulesowe!