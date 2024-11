Wybory w USA. Oto kto dał Trumpowi zwycięstwo w wyborach

Donald Trump wraca do Białego Domu. Republikański kandydat na prezydenta USA wygrał wybory prezydenckie - poinformowała przed południem czasu polskiego telewizja CNN.

Kluczowe grupy wyborców

Trump zdołał zdobyć poparcie w kluczowych grupach, które tradycyjnie wspierały Demokratów. Młodzi wyborcy, którzy zazwyczaj głosują na lewicę, tym razem w mniejszym stopniu poparli Demokratów. Kamala Harris uzyskała w tej grupie tylko 52 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do przewagi Bidena w 2020 r.

W grupie wiekowej 30-44 lat przewaga Demokratów zmniejszyła się do czterech punktów. Trump zyskał także wśród mężczyzn w wieku 18-44 lat, gdzie jego przewaga nad Harris wyniosła sześć punktów. Wśród kobiet w wieku 18-44 lat Harris miała tylko połowę przewagi Bidena sprzed czterech lat.

Wpływ polityki "America First"

Trump kontynuował politykę "America First", co przyciągnęło wyborców bez wyższego wykształcenia. W trzech kolejnych wyborach zdobył większość w tej grupie. Harris uzyskała tylko 43 proc. poparcia wśród tych wyborców, podczas gdy Trump zwiększył swoje poparcie do 55 proc.