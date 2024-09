Europejski skansen. Ostatnie duże firmy powstały pół wieku temu

Na to, że Europejczycy stracili zdolność do budowania dużych przedsiębiorstw, zdolnych do podbicia globalnego rynku, zwrócił uwagę były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi w głośnym raporcie na temat konkurencyjności Europy.

Europejskim firmom brakuje skali

Dlaczego brak młodych, dużych firm jest problemem? Zespół Draghiego wyjaśnia, że przedsiębiorstwa o długiej historii zwykle działają w branżach, w których postęp technologiczny jest powolny. To z kolei sprawia, że mniej wydają na badania i rozwój niż młodsze przedsiębiorstwa, działające w nowych branżach. A nawet jeśli wydają dużo, to osiągają gorsze wyniki. Przykładowo, w 2003 r. zarówno w Europie, jak i w USA, największe nakłady na ten cel ponosiły firmy motoryzacyjne. W Europie zresztą nie zmieniło się to do dziś. Tymczasem w USA w 2012 r. na innowacje najwięcej wydawały produkujące oprogramowanie i osprzęt komputerowy, a w 2022 r. firmy z szeroko pojętego sektora cyfrowego (Alphabet, Meta, Microsoft).