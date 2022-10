Droga wymiana opon. Inflacja nie oszczędza kierowców

O sprawie pisze Wyborcza.biz, która przeanalizowała raport "Sprzedaż opon w pierwszym półroczu 2022" opublikowanego przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO). Wynika z niego, że wśród Polaków rośnie zainteresowanie oponami do samochodów osobowych (o 9 proc.). Jednak kierowcy najczęściej kupują opony w klasie budżetowej lub średniej, a radziej – w klasie premium.

Za wymianę opon zapłacimy coraz więcej

Rozmówca serwisu podkreśla, że nadeszły trudne i niepewne czasy dla przedsiębiorców z tego sektora. Odczuwają oni rosnącą inflację ( we wrześniu wyniosła 17,2 proc. według wstępnego szacunku GUS-u ) i związane z nią rosnące koszty i ceny surowców.

To przekłada się na ceny opon. Ireneusz Stępień, kierownik działu obsługi klienta serwisu Oponeo, w rozmowie z Wyborczą.biz podkreśla, że wzrosły one średnio o 15-20 proc., choć na rynku wciąż można znaleźć opony, które nie podrożały znacząco.

Obecną sytuację rynkową odczują przede wszystkim właściciele dużych samochodów. Za komplet zimowych opon do SUV-a zapłacą nawet o 1 tys. zł więcej. W przypadku aut osobowych wzrost cen kompletu waha się od 200 do 400 zł.

Na ceny opon wpływa kilka czynników. Oprócz słabego złotego , drożejącej energii i kosztów transportu, coraz więcej producenci płacą też za surowce potrzebne do produkcji opon , czyli węgiel, kord stalowy i kauczuk.

Droższa usługa wulkanizatora

To nie koniec złych wieści. Nie dość, że kierowcy więcej zapłacą za komplet opon, to jeszcze do tego dochodzi wzrost cen usługi u wulkanizatora.