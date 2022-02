Drożyzna w Europie nie odpuszcza i bije rekordy. Ekonomiści liczyli na zupełnie inny wynik

Polska jest jednym z krajów UE, gdzie ceny rosną najszybciej, ale drożyzna daje się we znaki praktycznie w całej strefie euro. Opublikowane w środę wstępne wyliczenia za styczeń pokazują, że sytuacja jest poważniejsza, niż mogło się wydawać .

Inflacja (mierzona wskaźnikiem HICP) wyniosła w strefie euro w styczniu 5,1 proc . To oznacza delikatne, ale jednak przyspieszenie wzrostu cen w porównaniu z końcówką 2021 roku. W grudniu inflacja była na poziomie 5 proc.

Zobacz także: Zobacz też: Jak firmy telekomunikacyjne dostosowują swoją strategię i ofertę do zmieniającego się świata?

Inflacja mocno zaskoczyła

Najnowsze dane negatywnie zaskakują. Średnia prognoz ekonomistów sugerowała, że inflacja wyraźniej odpuści i spadnie do 4,4 proc . Wskaźnik miał zejść do najniższego poziomu od października, a wyznaczył nowy rekord.

" Robi się poważnie " - przyznają ekonomiści Pekao, którzy jeszcze dzień wcześniej z dużą pewnością sugerowali, że w grudniu mieliśmy do czynienia ze szczytem inflacji w strefie euro.

Zobacz także: Money. To się liczy

Warto zauważyć, że w większości najważniejszych krajów posługujących się wspólną walutą, wzrosty cen w styczniu mocno zaskoczyły. We Włoszech inflacja miała być na poziomie 4 proc., a skoczyła do 5,3 proc. W Hiszpanii liczyli na spadek z 6,5 do 5,4 proc., a wyszło 6 proc. Podobnie było z danymi z Niemiec, choć przy mniejszej skali podwyżek cen.