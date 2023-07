Produkcja przemysłowa hamuje. Dezinflacja w przemyśle

W czerwcu dynamika produkcji sprzedanej jest na minusie o 1,4 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. GUS przypomniał, że jeszcze w czerwcu 2022 r. dynamika była dodatnia i wyniosła 10,4 proc. w stosunku do czerwca 2021 r.

Jednak widać wzrost w porównaniu miesiąc do miesiąca. W czerwcu dynamika produkcji sprzedanej była wyższa 1,2 proc. w porównaniu z danymi za maj. Jednak już w ujęciu półrocznym dynamika w 2023 r. była niższa o 1,7 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r., kiedy to z kolei odnotowano wzrost o 13,6 proc. rok do roku.