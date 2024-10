Sklepy szukają ludzi. Porównanie zarobków. Oto kto płaci najlepiej

Choć w 2024 roku więcej mówi się o branżach, które mają kłopoty i zwolnieniach grupowych z zamykanych w całej Polsce zakładach, to jest wciąż branża bardzo chłonna, która nie przestaje rekrutować. Chodzi o oczywiście o handel, a dokładniej sieci dyskontów, które rywalizują między sobą nie tylko na ceny, ale także o pracowników.

Zapytaliśmy największe polskie sieci o to, jakie zarobki oferują swoim pracownikom. Odpowiedziały nam Biedronka, Lidl i Aldi. Zarobki w sieci Dino podajemy za komunikatami prasowymi sprzed kilku miesięcy. Podajemy "gołe pensje", bez premii.

Biedronka – zarobki

W sieci Biedronka, należącej do Jeronimo Martins, wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca-kasjer wynosi od 4700 zł do 5050 zł brutto w pierwszym roku pracy. Pracownicy otrzymują podwyżki stażowe po roku oraz trzech latach pracy. W przypadku stażu powyżej trzech lat, osoba pracująca jako kasjer-sprzedawca zarobi od 4850 zł do 5300 zł brutto.

Wynagrodzenie magazyniera w Biedronce z najmniejszym stażem wynosi 5050 - 5350 zł brutto, a początkującego kierownika sklepu nie mniej niż 6700 zł brutto.

Lidl – zarobki

W sieci Lidl pracownicy sklepów zarabiają od 4750 zł brutto do 6150 zł brutto. Jak zaznacza biuro prasowe sieci, wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo definiowana w umowie o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów zamyka się ona w widełkach 5200 zł brutto do 6700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7400 zł brutto.

Aldi – zarobki

Jeżeli chodzi o zarobki początkującego sprzedawcy w sklepach ALDI, to wynoszą od 4910 do 5260 zł brutto. Sprzedawca po dwóch latach pracy otrzymuje wynagrodzenie od 5310 do 5660 zł brutto. Początkujący zastępca kierownika sklepu może liczyć na pensję od 5660 zł do 6060 zł brutto, a po trzech latach – od 6610 zł do 7010 zł brutto. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 7060 zł do 7660 zł w przypadku początkującego pracownika i od 7960 zł do 8560 zł brutto w przypadku kierownika sklepu z trzyletnim doświadczeniem.

Początkujący magazynier w sieci ALDI może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4910 zł brutto, a magazynier po dwóch latach pracy 5510 zł brutto. Początkujący pracownicy Działu Technicznego, magazynierzy w mroźni oraz operatorzy wózków widłowych mogą zarobić w 5260 zł brutto, a po dwóch latach pracy nawet 5860 zł brutto.

Dino – zarobki

Średnie wynagrodzenie na stanowisku kasjera w Dino wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie. Jest więc równe obecnej pensji minimalnej. Warto przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie w 2025 r. wzrośnie do 4666 zł brutto.

Średnie zarobki w Polsce we wrześniu 2024 r.

Najlepiej na start płaci w Polce Lidl, ale i tak są to stawki odbiegające znacząco do średnich zarobków nad Wisłą. Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące zarobków Polaków we wrześniu 2024 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r.w porównaniu z wrześniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 10,3 proc. i wyniosło 8140,98 zł brutto.

We wrześniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do sierpnia 2024 r. o 0,6 proc. Spadek wynagrodzeń jest efektem zmniejszenia skali dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu — informuje GUS.

