Dzień czekolady. Tabliczka mlecznej coraz droższa, a zjadamy ich kilkadziesiąt rocznie

W niedzielę 7 lipca wypada światowy dzień czekolady. Historycznie zawdzięczamy ją odkryciu Ameryki - były wśród darów, jakie Kolumb przywiózł z wyprawy w 1502 roku. Do Europy jako pierwsze kakao trafiło za sprawą hiszpańskich konkwistadorów. Choć nie jest to już luksusowy towar jak kiedyś, jej ceny ostatnio wyraźnie rosną.

Według danych portalu dlahandlu.pl, tabliczka (100 g) mlecznej czekolady jednego z najpopularniejszych producentów kosztowała na koniec czerwca średnio około 3,19 zł. To o 22 grosze więcej niż rok temu. To oznacza podwyżkę o 7-8 proc. A i tak można ją znaleźć w sklepie o złotówkę droższą (cena maksymalna). Nie wspominając o bardziej wyszukanych rodzajach drogich marek.

Wiele wskazuje na to, że czekolada będzie jeszcze droższa. Wszystko przez niepewność związaną z dwoma krajami, które są największymi producentami kakao. Mowa o Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, które odpowiadają za 60 proc. światowej produkcji.

Farmerzy z obu krajów domagają się wyższych cen minimalnych na ziarno kakaowca. M.in. to wywindowało w czerwcu cenę tony kakao na światowych giełdach w okolice 2550 dolarów. A niecały rok temu wynosiła niewiele powyżej 2000.

Ceny rosną również wraz z groźbą narastania problemów z uprawą. W ubiegłym roku naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego alarmowali, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do sytuacji, że do 2050 roku surowiec potrzebny do produkcji m.in. czekolady zniknie z powierzchni Ziemi.