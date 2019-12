Dziennikarze Wirtualnej Polski i money.pl nominowani do nagrody Grand Press

Wyróżniony w kategorii "Reportaż" został materiał pt. "Dżekpot, czyli o Wojciechu, którego życie bajką się nie stało. To historia o najwyższej wygranej w historii Polskiego Totalizatora i o człowieku , który zgarnął 193 mln zł. Nasi dziennikarze dotarli do niego i jego rodziny. I opisali pierwsze minuty po wygranej, pierwsze decyzje i skomplikowane relacje z rodziną.

"Ludzie mówią, że kazał się rozwodzić dzieciom. Ma forsę, to wymienia rodzinę. Mówią, że kupi wnukom ferrari i porsche. Mówią, że mieszkał "o tu, za rogiem". A on nie wyjechał nawet na wakacje, w garażu wciąż stoi kilkunastoletnia skoda. Wygrał i nic. Woli stare życie, dom. "I w ogóle nie ma się czym ekscytować". Dotarliśmy do Wojciecha, który wygrał 193 miliony złotych w Eurojackpot" - pisali Mateusz Ratajczak i Sebastian Ogórek. Materiał został opublikowany w sierpniu w Magazynie Wirtualnej Polski. Można go przeczytać tutaj: