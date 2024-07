e-Doręczenia później. Ministerstwo podjęło decyzję

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z obecnymi przepisami urzędy miałyby je stosować od 1 października 2024 r.

- Po konsultacjach, szczególnie z samorządowcami, które odbyły się tydzień temu, postanowiliśmy przesunąć termin wdrożenia e-Doręczeń do 1 stycznia 2025 r. , aby każdy mógł się przygotować. Wprowadzimy także okres przejściowy dla podmiotów publicznych. Każdy musi być bowiem odpowiednio przygotowany - powiedział PAP wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

e-Doręczenia później. Oto powód

Zobacz także: Ustawa o związkach partnerskich? "To projekt rządowy, to zobowiązuje"

W grudniu 2023 r. Sejm znowelizował, ustawę e-Doręczeniach. Zgodnie z przyjętą wówczas zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r. W tym momencie ministerstwo zdecydowało się skorzystać z ostatniego terminu przewidywanego w przepisach.