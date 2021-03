Ekolodzy alarmują. Senat przyjął głosami opozycji przepisy, które zabiją społeczną kontrolę nad inwestycjami

Bój toczy się o prawo do oceny oddziaływania na środowisko. Od zawsze ten instrument jest polem bitwy między ekologami a inwestorami. Wraz z decyzjami środowiskowymi oceny są najważniejszym narzędziem administracyjnym umożliwiającym ochronę środowiska. W praktyce jest to dokument określający, jak dana inwestycja będzie wpływać na powietrze, wodę i glebę.

Jak może to działać w praktyce? Marcin Stoczkiewicz tłumaczy: - Powiedzmy, że inwestor wnosi o wydanie decyzji środowiskowej koniecznej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Organizacja nie będzie mogła wnosić o odmowę wydania tej decyzji z uwagi na jej negatywny wpływ na środowisko. W myśl tej poprawki byłoby to przeciwdziałanie pozytywnemu zakończeniu postępowania dla strony, czyli dla inwestora. Nie wiadomo, po co w takim razie taka organizacja miałaby przystępować do tego postępowania administracyjnego. Drugi element to ewentualne sankcje dla organizacji społecznej. Z pewnością wejście w życie tej poprawki wywoła efekt mrożący. Organizacje będą się bały przystępować do postępowań administracyjnych – mówi prezes ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.