Trzaskowski upomniany przez Maląg. Minister żąda "usprawnienia działań i przyspieszenia procedur"

W piątkowej korespondencji minister rodziny Marlena Maląg domaga się sprawniejszej pracy nad wnioskami przedsiębiorców o wsparcie finansowe. "Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków. Tymczasem krajowa średnia to 60 proc., a wiele urzędów pracy ma blisko 100 proc. rozpatrywalność wniosków" - pisze dalej Maląg.

Również tvp.info we wtorek odnotowało, że "do połowy maja Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie rozpatrzył 6 proc. wniosków o mikropożyczki z tarczy antykryzysowej".

Jak przypomina, pismo w tej sprawie zostało skierowane przez Unię Metropolii Polskich i Związek Powiatów Polskich do Prezesa Rady Ministrów 20 maja br. Zawiera listę braków i niedociągnięć rządu, które rzutują na tempo rozpatrywania wniosków. - Po wielokrotnych apelach i prośbach m.st. Warszawy do administracji rządowej, aby zautomatyzować proces obsługi wniosków, przynajmniej w odniesieniu do wsparcia z Art. 15 zzd (mikropożyczki) i Art. 15 zzc (dofinansowania do działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników) w oparciu o systemy MRPIPS – praca.gov.pl i Syriusz oraz publiczne bazy (KRS, CIDG, REGON), dopiero w tym tygodniu otrzymaliśmy ze strony administracji rządowej to narzędzie, które zdecydowanie ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie wniosków - mówi Gałecka.