Ekolodzy mogą odetchnąć. Kontrowersyjna poprawka przepadła w Sejmie

Sejm we wtorek nie zgodził się na karanie ekologów za nadużycie prawa procesowego, ale poparł poprawki redakcyjno-legislacyjne do nowelizacji przepisów dotyczące procesu inwestycyjnego i udziału w nim organizacji ekologicznych.

Sprawa stała się głośna za sprawą poprawki, którą opozycja w Senacie miała poprzeć "przez pomyłkę". Przypomnijmy, w ramach senackich prac nad ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie przegłosowano przepisy, które zdaniem organizacji ekologicznych poważnie ograniczyłyby pole ich działania. Poprawkę zgłosił senator Porozumienia Tadeusz Kopeć. Postulował on m.in. zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, umożliwiającą nakładanie na organizacje społeczne uczestniczące w postępowaniu administracyjnym dotyczącym środowiska grzywien do 1000 zł.

Poprawkę zgłosił senator Porozumienia. Jednak jak pisaliśmy w money.pl, jego poprawka przeszła tylko dzięki poparciu Koalicji Obywatelskiej , PSL i Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość było przeciw. W czasie prac w Senacie sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska nie twierdziła co prawda, że poprawki Kopcia są złe, ale że wykraczają poza zakres nowelizacji.

Senatorowie PO zapewniają, że głosowali "za" przez pomyłkę. - Ta poprawka jest niedopuszczalna. Wykracza po za regulacje ustawy i jako niezgodna z Konstytucją musi być odrzucona przez Sejm – zapewniał senator KO Stanisław Gawłowski. Jak tłumaczył, poprawka została zgłoszona drugi raz, co nie powinno mieć miejsca. - To błąd senatora sprawozdawcy - mówił.

Podobnie tłumaczył to szef klubu senackiego KO Marcin Bosacki. W rozmowie z PAP wyjaśniał, że senator Kopeć zgłosił dwie identyczne poprawki - jedną do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, a drugą do Kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwsza poprawka została odrzucona, natomiast drugą poprawkę przyjęto. - Nie wiemy jednak, dlaczego odrzucenie poprawki numer jeden nie anulowało konieczności głosowania poprawki numer siedem - powiedział Bosacki. Obie były bowiem tej samej treści.