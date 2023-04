Ekonomiści tną prognozę światowego wzrostu. I spodziewają się wyższej inflacji

Przewiduje się, że globalny wzrost PKB w 2023 roku sięgnie 2,8 proc. - wynika z w kwietniowej edycji World Economic Outlook, przygotowanej przez ekspertów MFW. To o 0,1 punktu procentowego mniej, niż MFW prognozował w styczniu . Z kolei w 2024 roku wzrost ma przyspieszyć do 3 proc.

Gospodarki rozwinięte mają w tym roku rosnąć w tempie 1,3 proc., a w przyszłym - 1,4 proc. Około 90 proc. gospodarek rozwiniętych odnotuje spowolnienie wzrostu PKB w 2023 roku. Z kolei w przypadku rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się perspektywy gospodarcze są średnio lepsze niż w przypadku gospodarek rozwiniętych, ale różnią się bardziej w zależności od regionu - wynika z prognozy MFW. Według funduszu w 2023 r. wzrost gospodarczy w tych krajach wyniesie 3,9 proc. i przyspieszy do 4,2 proc. w 2024 r.

Zobacz także: Potężny spadek PKB. "To przedsionek recesji. Jak to możliwe, że władzę te dane nie martwią?"

Inflacja będzie hamować wolniej

Prognoza podstawowa przewiduje spadek globalnej inflacji zasadniczej z 8,7 proc. w 2022 r. do 7,0 proc. w 2023 r. Oczekiwania ekonomistów zmieniły się na minus, bo jeszcze w styczniu spodziewali się oni, że inflacja wyhamuje w tym roku do 6,6 proc. W prognozie MFW oczekuje się też, że w 2023 r. inflacja bazowa, czyli bez uwzględnienia cen żywności i energii, będzie spadać na całym świecie znacznie bardziej stopniowo: jedynie o 0,2 punktu procentowego, do poziomu 6,2 proc.