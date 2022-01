Ekonomistka NBP policzyła wpływ tarczy antyinflacyjnej na ceny. Jeszcze daleko do celu

ROZUM 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak w wyniku "tarczy" inflacja ma spaść o 3,4% punktu procentowego skoro cała kontrybucja cen paliw, energii i żywności do wskażnika inflacji wyniosła w listopadzie zaledwie 3,6%? To tak jakby tarcza zniwelowała do zera podwyżki tych grup produktowych. A to nie możliwe. Przecież inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen paliw energii i żywności wyniosła w listopadzie 5% (ile w grudniu jeszcze nie wiemy) to nawet gdyby paliwa,, energie i żywnoć nie drożały to inflacja CPI byłaby =5%. czyli tyle co obecnie cała inflacja w strefeie € wliczając w to wzrost wszystkich cen z koszyka. Zaczynam podejrzewać, że dział analityczny NBP cierpi na jakąś aberrację. może chodzi o 3-4% z inflacji. W to jestem skłonny uwierzyć.