Ekspert o 40. pozycji Polski w Doing Busines: "Trend jest jednoznaczny – w dół"

Nasz kraj zajął w rankingu Doing Business 40. pozycję, czyli o 7 pozycji gorzej niż w poprzednim roku, o 13 pozycji niżej niż w DB’2018. Trend jest jednoznaczny – w dół. Powinno się to stać poważnym powodem do refleksji dla zarządzających polityką gospodarczą – uważa ekspert BCC.

