Ekstraklasa może wrócić w maju. Kluczowe będą ustalenia zespołu medycznego

22 maja, 29 maja, 5 czerwca - to trzy wstępne daty powrotu piłkarskiej Ekstraklasy do gry. Koniec rozgrywek to 19 lipca. - Decyzja jest jednak po stronie UEFA i polskich władz - mówi nam przedstawiciel jednego z klubów, który uczestniczył w spotkaniu Ekstraklasy S.A. Kluczowe jest stanowisko w sprawie zaleceń medycznych dla piłkarzy, które kluby mają przedstawić rządowi.

