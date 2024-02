Elon Musk znów ma problemy przez Twittera. Sąd nakazał go ponownie przesłuchać

Kłopoty Muska związane z przejęciem Twittera

SEC pozwała właściciela Tesli i CEO SpaceX w październiku 2023 r. Komisja chciała w ten sposób zmusić go do złożenia zeznań w ramach dochodzenia w sprawie zakupu Twittera (obecnie X) w 2022 r. Elon Musk jednak odmówił udziału w dochodzeniu.

Elon Musk bronił się tym, że już dwukrotnie składał zeznania w tej sprawie przed SEC. Oskarżył organ regulacyjny o nękanie. Sędzina jednak odrzuciła ten argument i stwierdziła w orzeczeniu, że Komisja miała prawo wezwać go do sądu, aby pozyskać istotne informacje.

Miliarder ma zresztą na pieńku z SEC od 2018 r. Wtedy Komisja pozwała go po tym, jak napisał na Twitterze o "finansowaniu zabezpieczonym" w odniesieniu do możliwego planu przejęcia wszystkich akcji Tesli. Elon Musk zgodził się, by prawnik Tesli przeanalizował jego tweety, jednak już rok później SEC ponownie go pozwała, gdyż zarzuciła mu naruszenie tego postanowienia. W odpowiedzi biznesmen zwrócił się do Sądu Najwyższego w tej sprawie, gdyż zasugerował, że narusza ona jego konstytucyjne prawo do wolności słowa.