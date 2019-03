"Emerytura plus". Dla kogo przygotowano świadczenie, w jakiej wysokości i kiedy wypłata środków?

"Emerytura plus". Dla kogo przygotowano świadczenie i w jakiej wysokości?

"Emerytura plus" jest jedną z propozycji przedstawionych przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości na konwencji partii w lutym br. Nowy program zgodnie z obietnicą obejmie wszystkich emerytów i rencistów bez względu na wysokość dotychczasowych świadczeń.

- Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też miłość, którą nas obdarowali - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki - dodał, cytowany przez PAP.

"Emerytura plus" wyniesie tyle, co minimalne świadczenie emerytalne w 2019 r., czyli 1100 zł brutto, co daję kwotę 888,25 zł "na rękę". Jak poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska, osób uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie niemalże 10 mln.

"Emerytura plus". Kiedy wypłata środków?

"Emerytura plus" będzie wypłacana "z urzędu", bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Świadczenie nie będzie również wliczane do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. "Emerytura plus" nie będzie także objęta egzekucją komorniczą.

Zgodnie z zapowiedziami minister rodziny Elżbiety Rafalskiej, pierwsze wypłaty programu "Emerytura plus" odbędą się jeszcze w kwietnu. - W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca - wyjaśniała Rafalska, cytowana przez PAP.

Terminy wypłat "Emerytury plus" będą tożsame ze świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc.

