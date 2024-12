Emerytura starcza na 2 kg mięsa. Dramatyczna sytuacja seniorów w Azji

Minimalne świadczenia emerytalne w regionie

Według danych Radia Swoboda, najwyższe minimalne emerytury w regionie otrzymują emeryci w Kazachstanie, gdzie wynoszą one równowartość 110 USD. W Kirgistanie jest to 80 USD, a w Uzbekistanie 65 USD. Najniższe świadczenia są w Tadżykistanie, gdzie minimalna emerytura to zaledwie 18 USD.