Euro w Polsce. Wszystkie partie się dystansują

Dyskusję o ewentualnym przyjęciu euro w Polsce w kampanii wyborczej rozpoczął prezes PiS Jarosław Kaczyński. To on zaapelował do polityków innych partii o złożenie deklaracji w sprawie wspólnej waluty. Choć temat nie stał się lejtmotywem kampanii, to o niego zapytano na początku debaty.