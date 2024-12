Europa musi gonić USA i Chiny. Przed Polską trudne zadanie

Gazeta przypomina, że we wtorek rząd będzie omawiał program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Według gazety Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, dopiero przedstawi program, wiadomo już jednak, co będzie filarem. To bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko: od bezpieczeństwa granic przez ekonomiczne po żywnościowe i zdrowotne.