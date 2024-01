Europejska gospodarka "ucieka z płytkiej recesji". Są nowe dane

We wtorek poznaliśmy dane dotyczące PKB strefy euro . Nie są zbyt optymistyczne, okazały się tylko nieco lepsze od prognoz. W IV kwartale 2023 roku PKB strefy euro wzrosło o 0,1 proc. rok do roku. Eksperci spodziewali się wyniku na poziomie 0 proc. Ten dotyczył danych kwartalnych - ale tu a analitycy spodziewali się spadku o 0,1 proc.

PKB strefy euro. Są nowe dane

Potwierdzają to dane, które poznaliśmy również we wtorek. Niemcy wciąż borykają się z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym. PKB w IV kwartale 2023 roku spadło o -0,2 proc. rok do roku. W poprzednim kwartale spadek wyniósł 0,8 proc. rok do roku - odczyt wciąż jest zatem negatywny, ale spadek tema osłabienia gospodarki można brać za dobrą monetę.