Europejski Bank Centralny znów obniża stopy procentowe

Europejski Bank Centralny zdecydował się na redukcję trzech głównych stóp procentowych. Stopa depozytowa zostanie obniżona do poziomu 2,75 proc., stopa refinansowa do 2,90 proc., a stopa kredytu w banku centralnym do 3,15 proc. Zmiany wejdą w życie 5 lutego 2025 roku.