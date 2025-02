Europejski przemysł złapał oddech. Powiew optymizmu w nowych danych

Analitycy S&P Global wskazują, że tylko w Grecji i Hiszpanii odnotowano wzrost aktywności przemysłowej. Najsłabsze wyniki wskaźnika PMI zarejestrowały Niemcy i Francja, osiągając poziom 45,0 punktów . Mimo to tempo spadku było wyraźnie wolniejsze niż w grudniu.

Perspektywy na przyszłość

Zdaniem ekspertów, mimo że za wcześnie mówić o ożywieniu w sektorze przemysłowym, wzrost wskaźnika PMI można uznać za pierwszy krok w kierunku stabilizacji . Dr de la Rubia zwraca uwagę na "niezwykły skok zaufania co do przyszłości. Indeks przyszłej produkcji jest o cztery punkty wyższy i nieznacznie powyżej swojej długoterminowej średniej".

Eksperci zaznaczają również, że pomimo zagrożenia nowymi amerykańskimi cłami i innymi ograniczeniami dla europejskiego przemysłu eksportowego, nastroje przedsiębiorców znacząco się poprawiły. "Być może jest nadzieja na zakończenie letargu wraz z wyborami powszechnymi w Niemczech i prawdopodobnie we Francji, w atmosferze że nadszedł czas na zmiany i działanie" - wskazuje główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.

Raport wskazuje, że w styczniu przedsiębiorcy nadal redukowali zatrudnienie , co stanowi już dwudziesty kolejny miesiąc spadku liczby miejsc pracy w sektorze. Tempo redukcji etatów nieznacznie przyspieszyło, a ankietowane firmy wskazywały, że wciąż są w stanie nadrabiać zaległości w realizacji zamówień.

PMI Polski w górę

Według najnowszego raportu S&P Global PMI, w styczniu 2025 roku główny wskaźnik dla polskiego sektora przemysłowego wzrósł z 48,2 do 48,8 punktu, co oznacza pierwszy wzrost od trzech miesięcy. Mimo że wskaźnik nadal znajduje się poniżej progu 50 punktów, który oddziela recesję od ożywienia, tempo pogorszenia koniunktury wyraźnie wyhamowało. Analitycy wskazują na znaczącą poprawę nastrojów w sektorze, co potwierdzają również pozytywne dane dotyczące PKB oraz wzrost wskaźnika przyszłej produkcji o 10,1 punktu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.