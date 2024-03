Ewakuacja gigafabryki Tesli w Niemczech. Podejrzenie podpalenia

robert 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

nowe elektryki ok jak kogoś stać niech sobie kupuje ale co z rynkiem wtórnym taki elektryk po 7 latach z zasięgu 200km zrobi sie 70km i co i jajco kupi sobie gośc używkę za 50 tyś i pojedzie do serwisu no bo trzeba wymienić baterie a tu zonk bateria co najmniej 40 tyś i do tego nowa instalacja za 20 tyś i co? i się zaczną pozwy do sądu i lament i złomowanie albo odsprzedanie dalej zonka hehe