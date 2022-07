Nowa fala zakażeń Covid-19 w Europie. Od Włoch i Hiszpanię po Polskę

No tak ! 34 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jak się wszyscy zgadali jednocześnie , że jest korona wirus ! Dziś po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy dzienna liczba zakażeń COVID-19 przekroczyła 1 tys. przypadków. Mamy do czynienia z rosnącą liczbą zakażeń, która według prognoz nie stanowi ryzyka dla wydolności systemu opieki zdrowotnej – napisał we wtorek „minister pandemii” Adam Niedzielski. A grypy to księgowy od mamony nie widział ? Jak wszyscy są zgodni co do tej teorii . Szczepić posłów i polityków ale nie solą fizjologiczną jak to już było . Dr Sousa-Faro, sam będący naukowcem (jest profesorem biochemii), jest jednym z prawie 2200 znanych osobistości i przedstawicieli elit nie tylko hiszpańskich, ale i europejskich, którzy poddali się fałszywym szczepieniom przeciwko Covidowi, płacąc od 1000 do 2000 euro.