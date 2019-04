Fiskus dotkliwie dostaje po łapach w NSA. Małżeństwo nie zapłaci zmyślonego podatku

- Sześć lat walki, wiele nieprzespanych nocy, wiele wylanych łez. Ale dziś usłyszeliśmy sprawiedliwy wyrok dla naszej rodziny. Wielu ludzi, prawników i nie tylko, mówiło do nas: poddajcie się, nie wygracie! Nie braliśmy takiej opcji pod uwagę, chcieliśmy sprawiedliwości i dziś ona zapanowała. Jesteśmy szczęśliwi - mówi money.pl gdańszczanka pragnąca zachować anonimowość.

Ta historia mogła przydarzyć się każdemu z nas. Młode małżeństwo zamieniło się na mieszkania z rodzicami. Nie doszło do sprzedaży ani kupna. Podatnicy skorzystali też z ulgi meldunkowej, ale fiskus i tak w 2014 r. naliczył podatek. 12 tys. zł młodzi gdańszczanie spłacali w ratach przez dwa lata.

Małżeństwo szybko zdało sobie sprawę, że samo przekonanie o tym, że to oni mają rację - nic nie da. Sądy jeszcze kilka lat temu nakazywały zapłatę tego zmyślonego podatku.

- Uchylenie się od skutków zawarcia umowy zamiany spowodowało, że tak naprawdę nie zbyła swojego dotychczasowego mieszkania, czyli nie było żadnych podstaw do nałożenia na nią podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania -mówi Marek Isański, którego Fundacja Praw Podatnika, uczestniczyła w rozprawie przed NSA .

Po powrocie do swojego mieszkania małżeństwo złożyło skargę do WSA w Gdańsku na decyzję nakładającą podatek. Jednak sąd wyrokiem z czerwca 2016 r. oddalił skargę podatników. W końcowej części wyroku wskazał, że: „wydaje się, że właściwe w takiej sytuacji będzie postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty”.

- Podatnicy nie skarżyli do NSA tego wyroku. Działając w zaufaniu do sądu postąpili w sposób wskazany przez WSA w Gdańsku. Niestety organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty - mówi Isański.

To jednak nie zniechęciło małżeństwa, mimo że w kolejnym wyroku ten sam WSA w Gdańsku oddalił skargę podatników na decyzję fiskusa,

- Podatnicy ponieśli zatem negatywne konsekwencje tego, że zaufali sądowi, a sąd w międzyczasie zmienił pogląd w danej sprawie. Jest to bardzo bulwersujące - mówi Isański. - Po pierwsze podatnicy cztery lata temu zastosowali się do wytycznych sądu i o mały włos nie przypłacili tego wysoką karą od tego samego sądu. A to jest wyjątkowe osiągnięcie państwa prawa - ironizuje.