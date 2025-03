Fitch podjął decyzję. Wiadomo, co z rankingiem Polski

Jednocześnie analitycy zwracają uwagę na czynniki negatywnie wpływające na ocenę - większe deficyty finansów publicznych , niższe (choć rosnące) poziomy dochodów oraz słabsze wskaźniki jakości rządzenia w porównaniu do innych państw z podobnym ratingiem.

Fitch wskazuje na konkretne okoliczności, które mogłyby doprowadzić do obniżenia ratingu Polski. Pierwszym czynnikiem byłoby niepowodzenie w konsolidacji finansów publicznych, co podważyłoby zdolność rządu do stabilizacji długu publicznego w średnim okresie na poziomie porównywalnym z innymi krajami o podobnej ocenie kredytowej.