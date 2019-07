Francuzi wyłączają elektrownie atomowe. Winne upały i susza

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że jak na razie nie przewiduje się opadów i upały też szybko nie odpuszczą. Przez to nie ma wystarczającej ilości wody do chłodzenia reaktorów. Dlatego francuski operator przesyłu energii - jak informuje PAP - podjął decyzję o ograniczeniu produkcji.

Należący do państwa EDF zarządzający aż 58 reaktorami we francuskich elektrowniach atomowych również narzeka na wysoką temperaturę i słaby nurt Renu. Dlatego właśnie podjęto decyzję o wyłączeniu z systemu dwóch reaktorów w siłowniach na południu Francji.

Jeżeli do tego dodamy, że te 58 reaktorów atomowych produkuje 75 proc. energii zużywanej przez Francuzów widać jak poważny to problem. RTE jak na razie robi jednak dobrą minę do złej gry.