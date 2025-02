Fundusz Kościelny jednak do likwidacji? Kosiniak-Kamysz proponuje nowe rozwiązanie

Podczas warszawskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Relacje państwo-Kościół. Podstawowe zasady państwa prawa" wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił kluczową rolę dialogu w obecnych, skomplikowanych czasach . "W obliczu zagrożeń bezpieczeństwa państwa polskiego, zagrożeń bezpieczeństwa Europy i świata to współdziałanie jest konieczne" stwierdził szef MON.

Propozycja nowego systemu finansowania

Kosiniak-Kamysz przedstawił własną wizję reformy finansowania Kościoła. "Uważam to za bardzo dobry sposób pokazujący zaangażowanie i wkład, oddający też wielkość pod względem populacji wiernych. Tych krajów, gdzie to zaangażowanie jest większość w Europie" - powiedział wicepremier, odnosząc się do koncepcji odpisu podatkowego.