Fuzja Orlenu z Lotosem. Błąd życia Obajtka? Sasin: bzdura

Aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 mld zł poniżej wartości, a fuzja spowodowała, że państwo straciło wpływ na kierunki sprzedaży około jednej piątej produkcji benzyny i oleju napędowego - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł serwis Business Insider Polska oraz TVN24.

Sasin odpowiada na raport NIK

O ten raport pytany był we wtorek w Radiu ZET były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin

- Chciałbym zobaczyć ten raport, na razie to, co czytamy, to są przecieki. Chciałbym wiedzieć, jak a wycena została dokonana, kto jej dokonywał i na podstawie jakiej metodologii - komentował Jacek Sasin.